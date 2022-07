Die Tochter des Sängers im Interview

Joelina Drews verrät: Das plant Jürgen Drews nach seinem Karriereende

Was plant Jürgen Drews in seiner Schlagerrente? Seine Tochter Joelina hat sich nach der Bekanntgabe seines Karriereendes im Interview zu Wort gemeldet: «Er geniesst jetzt sein Privatleben in vollsten Zügen.»