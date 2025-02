Joey Heindle und Ramona Elsener: Der geplatzte Traum vom Familienglück

Es war eine sehr besondere Beziehung für Joey Heindle

Heindle und Elsener waren 2019 zusammengekommen. Auf die Frage, was die Beziehung der beiden so besonders mache, erklärte er 2020 im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news: «Alles eigentlich. Wir sind einfach so happy, dass wir uns kennengelernt haben. Ich schätze sie, sie schätzt mich. Wir wohnen ja zusammen in der Schweiz. [...] Es ist einfach eine tolle Sache und sie ist für mich etwas ganz, ganz, ganz besonderes. Die besonderste Person in meinem Leben. Dafür bin ich einfach dankbar.»