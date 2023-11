Joey Kelly: 24 Stunden Football für den guten Zweck

Der Startschuss der Challenge fällt zum gleichen Zeitpunkt wie der Spendenmarathon selbst – am Donnerstag (16. November) um 18 Uhr. Neben Kelly stellen sich unter anderem auch Pietro Lombardi (31) und seine Verlobte, Laura Maria Rypa, in den Dienst des guten Zwecks. Die beiden besuchten im Rahmen des Events die Frühchenstation an der Universitätsklinik zu Köln. Am 17. November 2023 wollen der Sänger und seine Partnerin dann im RTL–Studio für finanzielle Unterstützung werben.