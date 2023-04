Joey Kelly bei «Die Höhle der Löwen»: Diese Stars waren schon dabei

Sportler, Musiker und ein Hundeprofi

Unter dem Namen «Luicella's Ice Cream» boten Luisa Mentele und der ehemalige Schwimmer Markus Deibler (33) 2017 eine Pulvermischung an, aus der im Nu eine Eis-Köstlichkeit gezaubert werden soll. Und tatsächlich, allen Löwen schmeckte das DYI-Eis. Am Ende erhielt Frank Thelen (47) den Zuschlag. Deibler betreibt mittlerweile mehrere Eisläden, das Eis der Marke Luicellas wird in Supermärkten in ganz Deutschland verkauft.