Joey Kelly & seine Familie: Ihre abenteuerliche Doku-Soap startet bald

Joey Kelly und seine Familie gehen ohne Geld auf Reisen

Gemeinsam mit Ehefrau Tanja (50), den Kindern Luke (23), Leon (19), Lillian (16) und Lisann (7) bricht Joey Kelly im eigens umgebauten Wohnmobil im Rheinland auf – ohne einen Cent in der Tasche. Die Herausforderung, der sich die Familie stellt: Sie wollen ihre Reise durch Strassenmusik, Spenden und Aushilfsjobs finanzieren. Doch bald sorgt nicht nur das Wohnmobil für Ärger, auch die Sache mit dem Geldverdienen stellt sich schwieriger heraus als gedacht. Vor allem in Nicaragua, Panama und Kolumbien kommt Familie Kelly an ihre Grenzen.