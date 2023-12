Joey Kelly veröffentlicht Song mit seiner Frau und den vier Kindern

Auftritt bei Florian Silbereisen

Am heutigen 1. Dezember veröffentlicht Joey Kelly's Family zunächst ihren ersten Song «Nur zusammen». Die Hauptbotschaft des Liedes soll einer Mitteilung zufolge «das starke Gefühl der Verbundenheit innerhalb der Familie» sein. Geschrieben wurde «Nur zusammen» demnach von Joeys Schwester Maite Kelly (43). Am Samstag (2. Dezember) wird der Song dann live in Florian Silbereisens (42) Show «Das Adventsfest der 100.000 Lichter» (Das Erste, 20:15 Uhr) live im Fernsehen zu sehen sein, heisst es weiter.