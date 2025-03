Joey Molland: Letztes Gründungsmitglied von Badfinger ist tot

Joey Molland ist tot. Das letzte verbliebene Gründungsmitglied der britischen Rockband Badfinger starb bereits am 1. März 2025. Das gab der offizielle Facebook–Account der Gruppe bekannt. «Der Tag, den wir nie erleben wollten, ist gekommen», heisst es in dem Post. Joey Molland ist demnach am späten Samstagabend um 23:39 Uhr verstorben. Seine Partnerin Mary, seine beiden Söhne und weitere Familienmitglieder sollen bei ihm gewesen sein. Der Musiker wurde 77 Jahre alt.