Jogi Löw: Der ewig unterschätzte Weltmeister

Einer der Besten

So viel Leidenschaft, so viel Dezibel, aber auch die darauffolgende Portion Coolness, Sonnenbrille, Feierlaune, Genuss–Zigarette gestand man «Jogi» selten zu. Statt sich über seine Leistungen als Trainer zu freuen, musste sich Löw sogar öffentlich dazu äussern, ob er ein Toupet trage oder schwul sei. All das mutet absurd an. Und es stellt sich die Frage, warum einem der erfolgreichsten deutschen Trainer der Geschichte nicht die Wertschätzung zuteilwird, die er verdient. Liegt es an seinem ruhigen Charakter? Herberger, Schön oder Berti Vogts (78) waren ebenfalls keine Lautsprecher. Liegt es daran, dass er sein Privatleben vom Rampenlicht fernhält? Für einen Bundestrainer eher ein Qualitätsmerkmal, weil es um Fussball gehen soll. Löw hat nichts vollmundig versprochen, sondern vieles gehalten. Es steht dem also nichts im Weg, Joachim Löw an seinem 65. Geburtstag als den zu feiern, der er ist: einer der besten Bundestrainer, die dieses Land je hatte.