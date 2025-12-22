Jogi Löw wirbt für Seenotrettungsschiff im Mittelmeer

Kurz vor Weihnachten meldet sich Jogi Löw (65) mit einer Herzensangelegenheit zu Wort. Der Weltmeistertrainer von 2014 engagiert sich ab sofort für die zivile Seenotrettungsorganisation SOS Humanity und wird zum Gesicht ihrer aktuellen Spendenkampagne, heisst es in einer Mitteilung. Auf einem Bild, das die Organisation am 22. Dezember veröffentlichte, zeigt sich Löw in einer orangefarbenen Rettungsweste. In den Händen hält er ein Schild mit der Aufschrift «#Spende Menschlichkeit».