Johannes B. Kerner: Auf der Achterbahn des Glücks

Kerners Berufswunsch zu Grundschulzeiten: «Sportjournalist beim Fernsehen»

Johannes Baptist wurde 1964 in Bonn geboren. Er entstammt einem soliden, rheinisch–katholischen Elternhaus, der Vater ist in der damaligen Bundeshauptstadt Regierungsdirektor, die Mutter Sachbearbeiterin. Nach dem Abitur am Jesuitenkolleg in Bad Godesberg studiert der junge Kerner Betriebswirtschaftslehre, was er jedoch nicht zum Abschluss bringt, denn das Fernsehen lockt.