Johannes Oerding: «Ich hatte Angst, dass die Leute mich vergessen»

«Eiszeit 2.0» mit Peter Maffay entstand auch auf Reisen, wie Sie verraten haben. Wo und wie ist der Song entstanden?

Oerding: Ich war in Nashville, als ich gemerkt habe, dass ich einen Song mit Peter aufnehmen will. Ich habe schon seine letzten Alben mit ihm geschrieben und wir sind befreundet. Dazu kam, dass die politische Weltlage drunter und drüber ging und man sich wunderte: Was passiert da gerade mit den Weltmächten Russland, China und den USA? Es ist mehr als der Kalte Krieg, der gerade stattfindet und wir sind mittendrin. Peter hat mich an seinen Song «Eiszeit» aus den 80ern erinnert, der genau das beschreibt. Ich habe zu ihm gesagt: «Wie dumm sind wir eigentlich, dass das jetzt 40 Jahre später schon wieder passiert?» Da war die Idee geboren, eine Neuauflage des Songs zu schreiben. Darin üben wir auf unsere Art Kritik an der Menschheit und an uns selbst.