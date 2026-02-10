Johannes Oerding kündigt Duett mit Sarah Connor an

Musiker kennen sich von «The Voice of Germany»

In einem weiteren Beitrag gibt Oerding Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Songs. Ein Chatverlauf zeigt, wie er Connor zum Duett einlädt. «Ich glaube, dass es ein Duett sein muss und ich glaube, dass das nur eine Frau singen kann mit mir gemeinsam, nämlich du», sagt Oerding in einer Sprachnachricht. «Weil du die Beste bist», fügt er hinzu. Connor meldet sich hörbar begeistert zurück und nimmt seinen «Antrag» an, mit ihm den Song aufzunehmen.