Johannes Wimmer verabschiedet sich von der «NDR Talk Show»

Dr. Johannes Wimmer beim Best–of dabei

Ende des Jahres wird es beim NDR aber noch ein Wiedersehen mit dem Arzt geben: Am 29. Dezember ist er laut Sender gemeinsam mit Bettina Tietjen, Barbara Schöneberger (49), Hubertus Meyer–Burckhardt (67), Judith Rakers (47) und Giovanni di Lorenzo (64) in einem moderierten gemeinsamen Best of «NDR Talk Show und 3nach9 – Das Beste aus 2023» zu sehen.