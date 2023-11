John Bailey: Oscar-Präsident und «Murmeltier»-Kameramann ist tot

John Bailey ist tot. Der Kameramann, Regisseur und ehemalige Präsident der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) starb am 10. November 2023 in Los Angeles. Er wurde 81 Jahre alt. Seine Frau, Filmeditorin Carol Littleton (81), gab seinen Tod laut Medienberichten in einem Statement der AMPAS bekannt. «In tiefer Trauer teile ich mit, dass mein bester Freund und Ehemann, John Bailey, heute früh friedlich im Schlaf verstorben ist», heisst es darin.