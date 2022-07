John Cena und Shay Shariatzadeh haben erneut geheiratet

Darauf ist Cena in einem edlen, dunkelblauen Nadelstreifenanzug zu sehen, zu dem er cognacfarbene Schuhe trug. Die Braut erschien in einem bodenlangen Chiffonkleid ganz in Weiss mit edlen Spitzenelementen. Hingucker war zweifellos der sexy Rückenausschnitt. Ihre Haare stylte Shariatzadeh zu einer edlen Hochsteckfrisur. Hand in Hand betritt das Paar auf dem Bild gerade den Vancouver Club. Wegen der Corona-Pandemie ist die grosse Feier immer wieder verschoben worden, heisst es in dem Bericht.