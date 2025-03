John Goodman erleidet Hüftverletzung bei Dreharbeiten

Kursierte am Samstag noch eine vage Meldung über eine Verletzung an einem Tom–Cruise–Set, ist nun klar, wen es erwischt hat: Hollywoodstar John Goodman (72) hat sich bei den Dreharbeiten zu einem neuen Film in England verletzt. Wie ein Sprecher von Warner Bros. Pictures dem US–Magazin «People» mitteilte, erlitt der Schauspieler eine Hüftverletzung. Der Vorfall ereignete sich während der Arbeit am neuesten Projekt des Oscar–prämierten Regisseurs Alejandro G. Iñárritu (60).