John Goodman wird 70: Mit dem Erfolg kam nicht nur Gutes

John Goodman: «Ich wollte ein besseres Leben führen»

Ende Dezember 2021 überraschte Goodman bei der Premiere des Films «The Freak Brothers» in Los Angeles mit einem deutlich erschlankten Äusseren, an dem er über die Jahre hinweg hart gearbeitet hat. 90 Kilogramm soll er bis zu diesem Zeitpunkt abgenommen haben. Nach einigen Jo-Jo-Effekt-Phasen und nachdem er 2010 mit knapp 180 Kilogramm seine persönliche Obergrenze erreicht hatte, fing er an, seine Gewohnheiten umzustellen. «Ich wollte ein besseres Leben führen», sagte er damals dem US-Magazin «People». Es habe ihm eine Menge «kreative Energie» geraubt, «auf dem Hintern zu sitzen und zu überlegen, was man als nächstes isst». Zunächst fing er an, die Anzahl seiner Mahlzeiten zu reduzieren. «Es war im Grunde einfach Portionskontrolle... Ich schob einfach alles in meinen Mund», erinnerte sich Goodman im Gespräch mit dem «AARP Magazine» 2018 an die Zeit vor seiner Verwandlung. Zudem stellte er Trainer und Ernährungsberater Mackie Shilstone ein.