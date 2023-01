John Legend und Chrissy Teigen: Das Baby ist da!

Chrissy Teigen (37) und John Legend (44) sind wieder Eltern geworden. Das hat der Sänger stolz am Freitagabend (13. Januar) bei einem Privatkonzert verraten, wie Fan-Videos und Posts in den sozialen Medien zeigen. «Ich möchte euch ein kleines Geheimnis wissen lassen», begann Legend, während er am Klavier sass und spielte. Anschliessend verkündete er strahlend: «Wir haben heute Morgen ein kleines Baby bekommen.»