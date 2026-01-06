John Legend und Chrissy Teigen: Süsse Bilder aus dem Familienurlaub

Viel Programm in New York City

Zuvor stand ein Besuch in New York City auf dem Programm. In einem Instagram–Posting vom 29. Dezember teilte der Sänger Fotos von der Zeit im Big Apple. «Wir hatten eine wunderschöne Weihnachtswoche mit der Familie in New York», schrieb der «All of Me»–Interpret. «Chrissy und ich haben den Grossteil unserer frühen Beziehung dort verbracht, und es war toll, all die Kinder mitzunehmen und die Stadt in der festlichsten Zeit mit uns zu geniessen.»