John Legend wird 46: Ehefrau Chrissy Teigen postet süssen Liebesbeweis

John Legend (46) feierte am 28. Dezember seinen Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentags teilte seine Ehefrau Chrissy Teigen (39) rührende Worte auf ihrem Instagram–Account. «An unser Ein und Alles, die Seele unseres Hauses (ich bin das Herz): Wir lieben dich so sehr. Alles Gute zum 46. Geburtstag. [...] Ich liebe dich so sehr, wir lieben dich so sehr. [...]», schrieb das Model zu einem Bild von seinem Mann.