John Lennon und Paul McCartney: Ihre Söhne veröffentlichen Song

Paul McCartney wirbt für neuen Song seines Sohns

Paul McCartney wirbt in den sozialen Medien für den Song seines Filius. «Mein Sohn James hat einen neuen Song namens ‹Primrose Hill› herausgebracht – hört ihn euch an!», schrieb er auf Facebook. «Und viele Grüsse an Sean Ono Lennon, der den Song mitgeschrieben hat», so der Ex–Beatle weiter.