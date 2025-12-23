John Lennons Sohn in Sorge: «Die Welt könnte die Beatles vergessen»

Einen eigenen Weg, das Erbe zu ehren, fand Sean mit dem Song «Happy Xmas (War Is Over)» seiner Eltern aus dem Jahr 1971. Der einst als Protestlied gegen den Vietnamkrieg geschriebene Song ist längst zum Weihnachtsklassiker geworden. «Ich wollte sehen, ob ich das Gefühl erzeugen kann, dass man ihn vielleicht zum ersten Mal hört – oder zumindest in einem neuen Kontext», erklärte er.