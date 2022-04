«Ich hatte immer gesagt, dass ich erst daran denken würde, ‹Imagine› zu singen, wenn es das Ende der Welt wäre», schreibt der Musiker zu dem Video, in dem er in einem Meer aus Kerzen und begleitet von einem Gitarristen die Zeilen seines Vaters singt. «Als Mensch und als Künstler fühlte ich mich gezwungen, so bedeutungsvoll wie möglich zu reagieren. Also habe ich heute zum allerersten Mal das Lied meines Vaters, ‹Imagine›, öffentlich aufgeführt.»