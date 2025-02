John Lithgow bestätigt: Er wird in «Harry Potter»-Serie zu Dumbledore

Weitere Casting–Gerüchte

Um weitere namhafte Stars ranken sich aktuell Gerüchte. So soll angeblich «Oppenheimer»–Star Cillian Murphy (48) als Lord Voldemort im Gespräch sein. Nicht nur die Fans drückten daraufhin ihre Begeisterung aus, auch Ralph Fiennes (62), der in den «Harry Potter»–Filmen den bösen Zauberer spielte, ist von der Vorstellung angetan. «Cillian ist ein fantastischer Schauspieler. Das ist ein wunderbarer Vorschlag. Ich wäre voll und ganz für Cillian. Ja», sagte Fiennes in einem Interview.