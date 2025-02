John Lithgow: Wird er der neue Dumbledore in der «Harry Potter»-Serie?

Eine Bestätigung seitens des Senders bleibt aus

In Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television wird das «Harry Potter»–Remake vom US–Sender HBO produziert. Dieser äusserte sich bereits gegenüber «Variety» zu den Gerüchten. «Wir wissen, dass eine so hochkarätige Serie viele Gerüchte und Spekulationen hervorrufen wird. Während wir uns in der Vorproduktion befinden, werden wir Details erst bestätigen, wenn wir die Verträge abgeschlossen haben», kommentierte HBO in einem Statement.