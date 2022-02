John Mayer hat Corona und muss vier Konzerte verschieben

US-Singer-Songwriter John Mayer (44) hat sich mit einer enttäuschenden Nachricht an seine Fans wenden müssen. Zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit wurde er positiv auf das Coronavirus getestet. Als direkte Folge mussten er und seine Band vier Auftritte in ihrem Heimatland USA absagen. Die Konzerte in Boston, Pittsburgh und Belmont Park sollen nun im Mai dieses Jahres nachgeholt werden, wie Mayer via Instagram mitteilt.