John Stamos: «Full House»-Star wurde als Kind sexuell missbraucht

John Stamos (60) wurde als Kind Opfer von sexuellem Missbrauch. Das hat der Schauspieler, der durch die Serie «Full House» bekannt wurde, in einem Interview mit dem «People»–Magazin erklärt. In dem Gespräch ging es um einen Auszug aus seiner kommenden Autobiografie «If You Would Have Told Me», in dem er offenbar darüber schreibt, wie er von einer Babysitterin missbraucht wurde.