John Stamos hat seine Freundin mit Tony Danza im Bett erwischt

«Full House»–Star John Stamos (60) erhebt in seiner am 24. Oktober erscheinenden Biografie «If You would have tell me» pikante Anschuldigungen. Der Schauspieler behauptet darin, dass er seine ehemalige Freundin Teri Copley (62) in den 1980er–Jahren im Bett mit «Wer ist hier der Boss?»–Schauspieler Tony Danza (72) erwischt hat. Die Betroffene jedoch betont, dass sie und Stamos zu dem Zeitpunkt bereits getrennt gewesen seien.