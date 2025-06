John Travolta: Star überrascht als Danny Zuko aus «Grease»

Bleibendes Vermächtnis

Mit der charakteristischen Lässigkeit seines Filmcharakters begrüsste Travolta das Publikum: «L.A.! Ich hab gedacht, du bist in Australien?», scherzte er und spielte damit auf eine ikonische Zeile aus dem Filmklassiker an. «Das ist cool, das ist cool, Baby. Du weisst ja wie das ist, rocking und rolling und was weiss ich.» Im Anschluss stimmte er noch ein kleines Mitsingen an.