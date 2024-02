«John Wick»-Star Keanu Reeves erinnert sich an Lance Reddick

Mit dem Preis sollen Schauspielerinnen und Schauspieler ausgezeichnet werden, die sich nicht nur in den Genres Science–Fiction, Horror und Fantasy verdient gemacht haben. Der Award symbolisiere und feiere neben des Talents eines Ausgezeichneten auch dessen Charakter, hiess es im Vorfeld in einer Pressemitteilung. Im Rahmen der Veranstaltung erinnerte sich Reeves an seinen Freund, mit dem er für die «John Wick»–Filme vor der Kamera stand.