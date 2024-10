«John Wick» wird zehn Jahre alt: So rettete Eva Longoria den Kultfilm

Eva Longoria rettete «John Wick»

Da trat die damals als Produzentin noch unerfahrene Eva Longoria als Retterin in Erscheinung. Sie hatte genügend Finanzmittel zur Verfügung, stellte der Filmproduktion den so dringend benötigten Scheck aus, und wurde so zur Produzentin von «John Wick». Am Ende spielte das Werk bei einem Budget von rund 20 Millionen US–Dollar über 86 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen wieder ein – und Longoria erhielt als erste ihre Investition samt Gewinn zurück.