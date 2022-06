Johnny Depp: Doch kein Comeback in der «Fluch der Karibik»-Reihe

Johnny Depp hatte Amber Heard wegen Verleumdung auf Schadenersatz von 50 Millionen US-Dollar verklagt. Ein Gastbeitrag der Schauspielerin über ihre Erfahrungen mit häuslicher Gewalt in der «Washington Post», in dem Depp nicht namentlich genannt wurde, habe seinen Ruf ruiniert, so der Schauspieler. Dadurch habe er Einbussen erlitten. Seine Hauptrolle im geplanten sechsten Teil der «Fluch der Karibik»-Reihe habe er dadurch auch verloren. Am Ende siegte Depp vor Gericht, Amber Heard muss ihrem Ex-Ehemann 10,35 Millionen Dollar zahlen. Disney soll unterdessen einen Neustart des Piraten-Franchises mit Margot Robbie (31) planen.