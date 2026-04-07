Johnny Depp: Galerie in Fulda zeigt Gemälde des Hollywood-Stars

«Ich habe Kunst schon immer genutzt, um meine Gefühle auszudrücken und über die Menschen nachzudenken, die mir am wichtigsten sind, wie meine Familie, meine Freunde und Menschen, die ich bewundere», sagte Johnny Depp 2022 anlässlich seines öffentlichen Debüts als bildender Künstler. «Meine Bilder sind ein fester Bestandteil meines Lebens, aber ich habe sie für mich behalten und mich selbst eingeschränkt. Niemand sollte sich jemals einschränken», fügte er hinzu.