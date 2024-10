Johnny Depp: Hollywood-Comeback mit Penélope Cruz

Depps Projekte nach dem Prozess

Depp stand erstmals nach der Scheidung von Heard für das Historiendrama «Jeanne du Barry» (2023) vor der Kamera. Im Anschluss widmete er sich seinem Regieprojekt «Modi: Three Days on the Wing of Madness», das drei Tage des Künstlers Amedeo Modigliani (1884–1920) nachzeichnet. Der Film feierte im September beim Filmfestival in San Sebastian seine Premiere. Zuletzt wurde Depp für die Rolle des Teufels in Terry Gilliams (83) «The Carnival At The End Of Days» besetzt.