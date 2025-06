Johnny Depp sieht sich als «Crashtest-Dummy» für MeToo-Bewegung

Um Johnny Depp (62) ist es in den letzten Jahren in der Traumfabrik sehr still geworden. Die Vorwürfe seiner Ex–Frau Amber Heard (39) und der anschliessende Prozess des Stars der «Fluch der Karibik»–Reihe beeinflusste seine Karriere in Hollywood. Zwar wurde im Jahr 2022 in dem Gerichtsstreit, in dem sich beide Seiten häusliche Gewalt vorwarfen, schliesslich vorwiegend zugunsten Depps entschieden, aber erst an der Seite von Penélope Cruz (51) wird er mit dem kommenden Film «Day Drinker» nach Hollywood zurückkehren. Jetzt spricht Depp in einem seltenen Interview über den Prozess – und darüber, dass er sich hintergangen fühlt.