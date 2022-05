Johnny Depp überrascht mit Gastauftritt bei Rockkonzert in England

Nur zwei Tage nach den Plädoyers in seinem Gerichtsprozess gegen Amber Heard (36) überrascht Johnny Depp (58) mit einem Gastauftritt in England. Bei einem Konzert von Jeff Beck (77) am Sonntag kam der Schauspieler und Hobby-Gitarrist für einige Songs auf die Bühne. Etliche Konzertbesucher hielten die Performance in Sheffield in Videos und Social-Media-Posts fest, wie unter anderem der «Hollywood Reporter» berichtete.