Johnny Depp und Amber Heard: Das waren die Schlussplädoyers

Die Anwälte von Heard, Elaine Bredehoft und Ben Rottenborn, lieferten den Geschworenen ebenfalls ihre abschliessenden Argumente. «Ein Urteil gegen Amber sendet die Botschaft aus, dass man als Missbrauchsopfer immer mehr tun muss», sagte Rottenborn gemäss CNN. «Egal was du dokumentierst, du musst immer mehr dokumentieren. Egal wem du es erzählst, du musst es immer mehr Menschen erzählen. [...] Senden Sie diese Botschaft nicht.» Rottenborn fügte an, dass es «überwältigende» Fakten gebe, die zeigten, dass Depp Heard missbraucht habe. Er erinnerte die Geschworenen auch noch einmal an explizite Textnachrichten zwischen Depp und seinen Freunden, in denen er ihnen gesagt haben soll, er wolle seiner Ex-Frau Schaden zufügen. «Dies ist ein Fenster in das Herz und den Verstand von Amerikas beliebtestem Piraten. Das ist der echte Johnny Depp.»