Johnny Depp und Amber Heard: Vergewaltigte er sie mit einer Flasche?

Zuvor beschuldigte Heard auch am zweiten Tag im Zeugenstand mit drastischen Worten, wie Depp sie misshandelt und sexuell missbraucht haben soll. Unter anderem wirft sie dem Schauspieler vor, sie «immer und immer wieder» mit einer Flasche penetriert und damit vergewaltigt zu haben. Bereits an Tag eins erzählte sie, dass Depp im Drogenrausch mit einem Finger in ihrer Vagina nach Kokain gesucht habe. Auch über Schläge und andere Misshandlungen berichtet sie teilweise unter Tränen vor Gericht.