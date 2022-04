Johnny Depp vs. Amber Heard: Neue Vorwürfe bei der Prozess-Eröffnung

Zum zweiten Mal heisst es derzeit in einem Gericht: Johnny Depp (58) gegen Amber Heard (35). Nach der verlorenen Verleumdungsklage gegen die Zeitung «The Sun» in Grossbritannien startete nun der US-Prozess vor dem Gericht in Virginia. Depp verklagt nun direkt seine Ex-Frau auf 50 Millionen Dollar (46 Millionen Euro) wegen eines Beitrags, den sie in der «Washington Post» veröffentlichte und darin von häuslicher Gewalt sprach. In den Eröffnungsplädoyers der jeweiligen Anwälte der Stars wurden schwere Vorwürfe erhoben - vor allem gegen Depp.