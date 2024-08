Johnny Depps Biopic «Modi»: Premiere beim Filmfestival San Sebastian

Biopic «Modi» über drei Tage im Leben von Amedeo Modigliani

«Modi – Three Days on the Wing of Madness», wie der längere Titel des Films lautet, wird in San Sebastián ausser Konkurrenz gezeigt. Regisseur Depp erhielt im Jahr 2021 in der baskischen Küstenstadt bereits den Donostia Award für sein Lebenswerk. In «Modi» erzählt der Star–Schauspieler «eine Geschichte über Kunst, Liebe und Ablehnung», wie es in der offiziellen Beschreibung des Films heisst. Seiner Hauptfigur folgt Regisseur Depp während 72 chaotischen Stunden in Paris zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Modigliani zweifelt hier an seiner Kunst und möchte seine Karriere beenden. Freunde und Weggefährten wollen ihn von diesem Vorhaben abbringen.