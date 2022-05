Johnny Depps Klage gegen Amber Heard wird nicht abgewiesen

Prozess geht vorerst weiter

Die ehemaligen Ehepartner Amber Heard und Johnny Depp befinden sich in einem bitteren Rechtsstreit. 2018 schrieb die «Aquaman»-Darstellerin in der «Washington Post», Opfer häuslicher Gewalt geworden zu sein. Depps Namen erwähnte sie in dem Artikel nicht. Der 58-Jährige verklagte Heard jedoch wegen Verleumdung.