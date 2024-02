Johnny Galecki: «Big Bang Theory»-Star bestätigt Ehe- und Babynews

Sowohl um die Ehe als auch die Geburt des Kindes kursierten bislang nur Mutmassungen, die nun also indirekt bestätigt wurden. So wird Galecki in dem Artikel diesbezüglich zwar nicht wörtlich zitiert. Die Tatsache, dass er diesen jedoch bereits stolz auf seinem offiziellen Instagram–Account teilte, dürfte als ausreichende Bestätigung für die Richtigkeit dessen Inhalts dienen.