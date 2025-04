Johnny Galecki wird 50: Fünf Fakten über den «Big Bang Theory»-Star

Er hatte noch während «The Big Bang Theory» immer wieder mal Rollen in anderen Projekten, etwa 2008 in «Hancock» neben Will Smith (56). 2011 war er zusammen mit Justin Timberlake (44) in «In Time – Deine Zeit läuft ab» zu sehen. Zwischen 2018 und 2019 hatte er ausserdem mehrere Gastauftritte in dem «Roseanne»–Spin–off «The Conners». In den späteren Staffeln ist er allerdings nicht mehr zu sehen, was laut den Produzenten seine eigene Entscheidung gewesen war. «Er wollte es nicht weiter machen», sagte Bruce Helford im Interview mit «Deadline» über Galeckis Abwesenheit in der Serie. Deswegen habe man aus seiner Figur einen «schrecklichen Vater» machen müssen, der seine Kinder vernachlässigt, so Produzent Dave Caplan.