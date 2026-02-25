Johnny Knoxville macht Schluss: «Jackass 5» wird der letzte Film

Bam Margera ist ebenfalls dabei

Auch «Jackass»–Ensemble–Mitglied Bam Margera (46) wird im neuen Film zu sehen sein. Er war während der Dreharbeiten zu «Jackass Forever» wegen Verstössen gegen eine Drogenklausel in seinem Vertrag gefeuert worden. «Ich höre, dass es ihm viel besser geht, und das macht mich glücklich», sagte Knoxville dem «Rolling Stone». «Wir haben so viel zusammen durchgemacht, und ich liebe ihn.» Wie «Entertainment Weekly» bereits im Januar berichtete, soll Margera im neuen Film in Archivmaterial aus früheren Produktionen zu sehen sein – Knoxvilles eigenes Material ist dagegen neu entstanden.