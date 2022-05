Johnny Logan: Sieg und Ruhm sind beim ESC «nur Nebenprodukte»

Auch beim Eurovision Song Contest 2022 wird er mit von der Partie sein - wenn auch nur in der Liveshow «ESC - Countdown für Turin» mit Barbara Schöneberger (48) kurz vor dem Finale am 14. Mai (20:15 Uhr, Das Erste). Darauf freut sich Logan bereits, wie er im Interview mit spot on news erzählt: «Es ist schön, Teil der Aufregung zu sein.» Ausserdem verrät der 67-Jährige, wie er sich an seine ESC-Siege zurückerinnert, was er heutzutage bei dem Wettbewerb vermisst und was er sich zu seinem Geburtstag am 13. Mai wünscht.