Johnny Wactor: Sterbliche Überreste wurden an seine Mutter überführt

Johnny Wactor wurde am 25. Mai erschossen

Der US–amerikanische Schauspieler Johnny Wactor war nach seiner Schicht als Barkeeper in den frühen Morgenstunden am 25. Mai im Alter von 37 Jahren in Los Angeles erschossen worden. Der «Hollywood Reporter» berichtete, dass er Polizeiangaben zufolge in der Nacht auf Samstag drei Männer konfrontiert habe, die sich angeblich an seinem Auto zu schaffen machten. Die Männer sollen versucht haben, den Katalysator des Wagens zu stehlen. Die Polizei habe gegen 03:25 Uhr morgens einen Mann mit einer Schusswunde vorgefunden, bei dem es sich um Wactor gehandelt haben soll. Der Schauspieler sei in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er verstarb.