Johnson-Rücktritt: Kenneth Branagh dreht für Serie keine Szenen nach

Johnson und die erste Corona-Welle

Die Geschichte von «This England», einstmals als «This Sceptred Isle» bekannt, soll sich auf die erste Welle der Corona-Pandemie im Jahr 2020 konzentrieren, als Johnson erst wenige Monate als Premier im Amt und auch selbst an Covid-19 erkrankt war. Die Corona-Politik Johnsons stand in den vergangenen Jahren immer wieder in der Kritik. Auch die sogenannte «Partygate»-Affäre um illegale Feiern während des Lockdowns sorgt seit längerer Zeit für Aufsehen.