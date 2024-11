«Joker 2»-Star nennt Fortsetzung «schrecklich»

Dillon erinnert sich in dem Podcast an ein Gespräch während des Drehs mit seinen Kollegen. «Wir sassen da, ich und diese anderen Jungs, die alle in diese Sicherheitsoutfits gekleidet waren, weil wir im Arkham Asylum arbeiten, und ich drehte mich zu einem von ihnen um und wir hörten diesen Mist und ich sagte: ‹Was zum Teufel ist das?› Und sie sagten: ‹Das wird ein Flop, Mann.› Ich meinte: ‹Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe.›»