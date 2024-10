«Joker 2» wird zum Mega-Flop: So krass fallen die Zahlen aus

Das Problem: Der Film kostete in der Produktion laut eines Berichts von «Variety» mindestens kolportierte 200 Millionen US–Dollar in der Produktion, weitere 100 Millionen sollen für die Vermarktung und den Vertrieb draufgegangen sein. Insider rechneten nun die aktuellen Zahlen hoch: «Joker 2» könnte demnach an den Kinokassen noch bis zu 280 Millionen US–Dollar einnehmen – eine Katastrophe. Das reicht bei Weitem nicht aus, um in die gewünschte Gewinnspanne zu gleiten. Man muss wissen: Das Geld für die Kinotickets teilen sich Studios, Verleiher und Kinobetreiber untereinander auf. Deswegen müssten dem Bericht zufolge schon rund 450 Millionen US–Dollar in den Kinos eingespielt werden, um überhaupt in einen Gewinnbereich zu rutschen. Das Filmstudio Warner Bros. setzte angeblich die Gewinnschwelle ursprünglich laut «Variety» bei 375 Millionen Dollar an.