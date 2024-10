«Joker: Folie à Deux»: Ist doppelter Wahnsinn auch doppelt so gut?

Auf die beiden Hauptdarsteller ist Verlass

Auf seine beiden Hauptdarsteller kann sich der Regisseur jedenfalls blind verlassen. Sängerin Lady Gaga bewies schon in Serien wie «American Horror Story» und Filmen wie «A Star Is Born» und «House of Gucci» ihr Schauspieltalent. Und Phoenix sang im Johnny–Cash–Biopic «Walk the Line» selbst und so überzeugend, dass er für einen Oscar nominiert wurde. Ein besseres Match für die «Geistesstörung zu zweit» zwischen Joker und Harley Quinn hatte die Traumfabrik definitiv nicht zu bieten.